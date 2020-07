Pisa - Trapani 3-2, il tabellino



Pisa (4-3-1-2): Gori; Lisi, Caracciolo, Varnier (84' Ingrosso), Birindelli (71' Moscardelli); Pinato, De Vitis (84' Pisano), Marin; Siega (71' Gucher); Marconi, Vido. All. D'Angelo



Trapani (3-5-2): Carnesecchi; Scognamillo, Pagliarulo, Fornasier; Buongiorno (66' Grillo), Luperini (46' Colpani), Taugourdeau (66' Odjer), Coulibaly, Kupisz; Dalmonte (89' Pirrello), Piszcek (89' Evacuo). All. Castori



Reti: 39' Vido (P), 54' Lisi (P), 57' Kupisz (T), 64' Piszcek (T), 92' Marconi (P)



Ammoniti: Buongiorno (T), Siega (P), Coulibaly (T), Caracciolo (P), Marconi (P), Scognamillo (T), Castori (T), Moscardelli (P), Gucher (P), Pinato (P), Lisi (P).



Espulso Coulibaly al 69' per doppia ammonizione