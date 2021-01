Fabio Pisacane è un nuovo difensore del Lecce. L'ex rossoblù saluta così, con un post su Instagram, il club sardo: "Cagliari, siamo al momento dei saluti.

Il Calcio è fatto di cicli, che hanno un inizio e una fine. Quando sono arrivato non potevo immaginare che, qui da te, avrei trascorso tutto questo tempo nè che ti avrei amato così tanto da sceglierti come città della vita. Ogni partita. Ogni allenamento. Ho dato, sul campo, sempre tutto me stesso con il massimo della professionalità. Se qualche volta ho sbagliato...so che mi hai perdonato, perché sai che ho sempre provato ad onorare la tua gloriosa maglia.

Sarò sempre un tuo tifoso, perciò ti auguro di volare sempre più in alto. I miei figli cresceranno tra le tue bellezze. La mia famiglia resterà qui. E mi raccomando: quando non ci sono, prenditi tu cura di loro. Proprio come, sempre, hai fatto con me".