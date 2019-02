Il giornalista Maurizio Pistocchi intervenuto ai microfoni di Radio CRC è tornato a parlare della Juventus: "La Juventus ha in programma a giugno di vendere Paulo Dybala: informazione certa, l'hanno offerto a svariati club, perché in rottura con Allegri. La sua valutazione, oggi, è vicina a 80 milioni. Sui media veniva indicato come erede di Leo Messi, ma ha avuto un forte calo e non segna da novembre. La Juventus metterà perfettamente in ordine il bilancio e, anche grazie a questo, i giocatori ceduti a Genova, Sampdoria e via dicendo, come Stefano Sturaro, verranno probabilmente riacquistati e rivenduti bene ad altre squadre".