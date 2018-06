Probabilmente non potete permettervi una Bugatti Chiron. Nessuno di noi può, onestamente, affrontare una spesa che si avvicina ai tre milioni di dollari per una vettura. Che sarà anche una ipercar e costruita a mano, ma onestamente rimane una semplice auto. Ora, però, l’irrealizzabile diventa realizzabile. Grazie a Lego.



LEGO, MEGLIO DI BUGATTI? - Rifatevi gli occhi con l'ultimo kit di grande formato della linea Technic di Lego. Questo kit Chiron, composto da 3.599 pezzi e progettato con il contributo di quelli che modellano la vera Bugatti, è un piacere da ammirare. Misura circa 55 centimetri di lunghezza e 22 di larghezza quando completamente assemblato; il modello è in scala 1: 8 ed è pieno zeppo di dettagli funzionali.



UN VERO MOTORE W16 - Sì, presenta un vero motore W16 con pistoni Lego in movimento. È collegato ad un cambio funzionante a otto rapporti con leve in movimento, il tutto inserito in un telaio che ricrea fedelmente il design delle sospensioni Chiron della vita reale. La vettura francese costa troppo? E noi ci godiamo il modellino, molto meno costoso…



OCCHIO AL DESIGN - E’ incredibilmente difficile rendere le curve della Chiron in pezzi Lego. Ma i progettisti di Technic hanno colto la sfida coinvolgendo anche il design director di Bugatti, Achim Anscheidt, il quale ammira entusiasta il risultato come da foto dell’articolo. Come ogni automobile, Lego raccomanda il kit Chiron a partire dai 16 anni di età. Con quasi 4000 pezzi, possiamo scommettere che non sarà una costruzione veloce. Ma questo è solo una parte del divertimento. Il kit è disponibile online o nei negozi Lego. Il costo? 350 dollari, di certo non è economico. Certo, però è una Bugatti…