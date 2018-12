Si dice che la manutenzione annuale della Bugatti Veyron costa decine di migliaia di dollari, in particolare perché richiede l'ampio smontaggio della carrozzeria posteriore per accedere a determinati componenti. Non si sa molto quando si tratta di una riparazione regolare, ma un'applicazione di certificazione EPA recentemente scoperta ci fornisce molti più dettagli su ciò che costa un pezzo Veyron e quanto lavoro richiede una riparazione.



UN SERBATOIO DA 42MILA DOLLARI - L'applicazione include una sezione con i prezzi per le parti e la manodopera sui componenti coperti dalla garanzia sulle emissioni e elenca gli articoli che sono classificati come parte del sistema di emissioni. L'elenco è composto per lo più da parti su misura con prezzi da acquolina in bocca, ma ci sono alcuni componenti condivisi con altri prodotti Volkswagen. Incredibilmente, sono molto convenienti.



L’ASPIRAZIONE? 4000 DOLLARI - Il collettore di aspirazione è venduto in tre pezzi, con le porzioni superiori per ogni banca che arrivano a 4000 dollari a pezzo, mentre il collettore di aspirazione inferiore costa 2.000. Il lavoro per sostituirlo è elencato come manodopera per 1.800 dollari. In confronto, un collettore di aspirazione per la Lamborghini Huracan arriva a poco più di 1.200 e uno per qualcosa di un po più comune come una Corvette è di circa 220.



MOTORE SUPER, IN TUTTI I SENSI… - Il motore W16 della Veyron è alimentato da quattro turbocompressori e, ovviamente, sono tra gli articoli più costosi in questo elenco di ricambi. Secondo i prezzi elencati, costa 6.400 dollari sostituire ogni singolo turbo e la manodopera coinvolta arriva a circa 9.000 dollari a coppia. Il prezzo totale di riparazione? Più di 21.000 dollari per parte. I turbocompressori alimentano l'aria ad una coppia di dispositivi di raffreddamento dell'aria di carica, ciascuno dei quali costa 9.000 dollari e la manodopera arriva a 2.000 per dispositivo di raffreddamento. La chiave è farli sostituire entrambi allo stesso tempo, perché poi la manodopera per la coppia scende a 2.200. I regolatori dell'albero a camme sono in qualche modo ragionevolmente ragionevoli a $ 700 a $ 800 un pezzo secondo la posizione. Ma il lavoro è più di $ 21.000 poiché probabilmente richiede lo smontaggio del motore. Il sensore di flusso d'aria di massa costa solo circa $ 200. Questo perché il numero di parte è condiviso con il W12 Phaeton così come una varietà di Volkswagen che sono stati alimentati dal motore 2.5 l.