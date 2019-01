È stata presentata ufficialmente la nuova Ducati 2019, che sarà impegnata nel campionato del Mondo di MotoGP e vedrà al via due piloti italiani, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. Da Neuchatel, in Svizzera, città nella sede dello sponsor storico della scuderia, parte la nuova Ducati che darà la caccia a Marc Marquez e al titolo costruttori. La Ducati è la prima squadra a svelare la nuova moto per il prossimo campionato.



SI PARTE IL 10 MARZO DAL QATAR - In attesa del primo GP, il 10 marzo in Qatar, e dell'accensione dei motori il prossimo 6 febbraio con l'inizio dei test ufficiali in Malesia, la stagione della MotoGP inizia con la presentazione delle moto ufficiali. E, contrariamente alla tradizione, che vedeva la presentazione della rossa a due ruote nella sede di Borgo Panigale, quest'anno per poter ammirare la GP19 realizzata dal Direttore Generale Corse Gigi Dall'Igna e dai suoi ingegneri, ci si deve spostare a Neuchatel, in Svizzera, nella sede della Phillip Morris, da anni sponsor principale della squadra.