Se hai guardato una gara di Formula 1 quest'anno, saprai che gli spettatori ricevono una serie di grafiche e sovrapposizioni diverse visualizzate sullo schermo, che ti forniscono informazioni su ciò che sta accadendo in gara. C'è una side board per la posizione del pilota e il giro corrente, i loghi "F1" e "FIA", così come i pop up per incidenti di gara con ammonizioni o penalità.



IL LAVORO DI MATT AMYS - Lo YouTuber Matt Amys era curioso di vedere come sarebbero risultate queste sovrapposizioni grafiche nelle gare d'epoca di Formula 1 degli anni passati. Ha messo insieme sei clip in totale, sovrapponendo la stessa grafica che avresti visto nelle gare di oggi con alcuni momenti iconici nella storia della Formula 1. È incredibilmente ben fatto e sembra sincronizzarsi con quello che sta accadendo sullo schermo perfettamente.



DA ARNOUX A JACKIE STEWART - Vedremo la costosa rotazione di René Arnoux al Gran Premio di Monaco del 1982, l'accumulo multiplo nel Gran Premio del Belgio del 1998 e la vittoria microscopicamente stretta di Jackie Stewart al Gran Premio d'Italia del 1969 con una grafica moderna che ci dice cosa sta succedendo. Grandi cose. Godetevi il video qui sotto.