È stato appena costruito l’esemplare numero 10.000.000 di Ford Mustang, una vettura divenuta icona di un paese, un’epoca, un modo di essere. E dunque ecco qui una fotogallery con tutte le migliori Ford Mustang di tutti i tempi, che potete ammirare nella fotogallery allegata.



LA FORD MUSTANG 1964 - Da guidare la prima Mustang non era ancora così speciale, ma col senno di poi poco importa. Sembrava incredibile, ma la vettura catturò subito l'immaginazione del popolo americano come poche altre auto. Potrebbe essere stata un po’ troppo simile al Falcon su cui si basava, ma il successo di Ford è stato aver dato un’anima vera alla Mustang. 1965,



ARRIVA LA SHELBY GT350 - Qui è quando la Mustang è diventata un’auto sportiva da leggenda. Shelby American ha inserito sospensioni nuove e apportato modifiche al motore creando un mostro pronto per la gara. Ma ovviamente era una macchina stradale.



1967, FORD LANCIA LA SHELBY GT500 - La prima GT500 era una proposta piuttosto diversa dalla GT350, più un potente incrociatore che un ciclista su strada. Era ancora fresca, sebbene, con il suo V8 con potenza enorme. Inoltre la versione del 1968 si chiamava KR, per King of the Road. Bello.



1969, ARRIVA IL BOSS 429 - Come il precedente Boss 302, il Mustang Boss 429 era una speciale, questa volta solo per il motore. Ford ha voluto usare un 429ci V8 hotting-up Nascar e ha dovuto costruire 500 esemplari per l'uso su strada. Anche se la Mustang non ha funzionato in Nascar, Ford ha pensato che sarebbe stata la miglior candidata per ricevere questo motore su strada. Offriva di 375 CV di potenza, ma come molti motori muscle car del suo tempo era probabilmente sottovalutata.



1984, ECCO LA SVO - La SVO, dotata di un quattro cilindri turbo da 2,3 litri, mise in evidenza una miriade di altre mod di prestazione. Forse la Mustang più lungimirante di tutti i tempi? Forse.



2000, LO SBARCO DELLA SVT COBRA R - Ford ha dato vita alla Cobra R nel 1995, ma il modello di punta è quello del 2000. Maledettamente veloce, con 385 cavalli naturalmente aspirati. Ne furono costruiti solo 300 esemplari, ciascuno con un prezzo consigliato di 54.000 dollari. Ora è un classico moderno.



2011, LA GT 5.0 - Nel 2005 il nuovo stile retrò della Mustang di quinta generazione è stato un successo. Ma nel 2011, gli appassionati se ne sono davvero innamorati. Fu allora che Ford introdusse il nuovo motore "Coyote" da 5.0 litri, quad-cam e high-revving. Era un motore di livello mondiale disponibile in un'auto performante a prezzo d’occasione.



2013, FORD MUSTANG SHELBY GT500 - In un mondo post Hellcat, questa vettura sembra addomesticata, ma quando questo Shelby GT500 è uscito, ha scioccato il mondo dell'auto. Una Mustang di fabbrica con 662 cavalli e una garanzia, perché era (ed è) seriamente impressionante. Non aveva le bacchette del Boss 302, ma a chi importa?