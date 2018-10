tornerà dal 19 al 23 giugno 2019 con una 5ª edizione che conferma e rilancia i successi della precedente: oltre 700.000 visitatori durante i 5 giorni di manifestazione, 1000 supercar protagoniste dei 30 eventi dinamici in programma, 45 brand espositori tra costruttori e designer.Punta di diamante della 5ª edizione sarà la giornata di mercoledì 19 giugno con il ritorno della, la parata di supercar, prototipi, hypercar, concept car, vetture a guida autonoma e con motori a propulsione elettrica, protagoniste del motorsport e auto classiche che sfileranno in un circuito cittadino che, come la passata edizione, percorrerà le vie e le piazze più belle di Torino con l’aggiunta di un suggestivo passaggio tra le strade della collina torinese, per un evento che vedrà la partecipazione di presidenti e amministratori delle case automobilistiche, designer e carrozzieri, giornalisti, collezionisti e appassionati di tutta Italia.Contestualmente alla presentazione di Parco Valentino Salone Auto Torino è stata inaugurata lal’esposizione dei pannelli dedicati al primo e all’ultimo modello di ciascun brand che ne ripercorrono l’evoluzione sia per quanto riguarda gli aspetti tecnologici e di design. Un’iniziativa culturale che sarà a disposizione del pubblico fino al 19 ottobre alsplendida cornice che segue alle inaugurazioni di Torino e di Modena, prima della prossima tappa che porterà la mostra a Roma. L’iniziativa culturale promossa da Parco Valentino Salone Auto Torino vede 46 brand presenti e la loro storia, raccontata dalle immagini.Si parte dalle 6 Case automobilistiche nate prima del 1900: Mercedes-Benz, Peugeot, ŠKODA, Opel, Fiat e Renault. Il percorso prosegue con i brand che sono stati fondati nei primi del ‘900, fino al 1950: Cadillac, Ford, Rolls Royce, Lancia, Suzuki, AUDI, Bugatti, Alfa Romeo, Aston Martin, Maserati, BMW, Mitsubishi, Citroën, Bentley, Mazda, Volvo, Nissan, Toyota, Jaguar, Volkswagen, Jeep, Ferrari, Porsche, Honda, Land Rover, Lotus, Abarth, SEAT. E termina con i Marchi più recenti, nati dopo il 1950: Subaru, MINI, Lamborghini, McLaren, Dacia, Hyundai, Kia, Infiniti, Lexus, Smart, Pagani e Tesla. Ti ringrazio per la collaborazione, in allegato la cartella stampa dell'evento con le fotografie di Stefano Tonetto; ti chiedo di segnalarci di uscite di articoli e servizi per potervi inserire nella nostra rassegna stampa.