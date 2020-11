IL TABELLINO

(un arbitro, il francese Turpin, che ha negato un rigore evidente ed espulso solo un polacco quando sarebbero dovuti essere due), più forti di un avversario scorbutico (la) che poco gioca e molto mena., l’attaccante che attualmente la maggioranza della critica reputa il migliore del mondo, non ha mai visto palla contro Bastoni, alla seconda presenza consecutiva in Nazionale A.In compenso,(purtroppo in Nations League il Var è assente),. E con un uomo in più tutto sarebbe stato più facile.Comunque va benissimo così perchésu rigore nel primo tempo e il subentratonella ripresa),che, a quel punto, si chiuderebbe in Italia (Milano e Torino le sedi favorite)., assente anche a Reggio Emilia, causa Covid.. Ovvero facendo possesso palla (il secondo gol è arrivato al culmine di ventisette passaggi), mantenendo l’iniziativa e andando nella metacampo avversaria con almeno sei uomini.Senza, l’Italia si è disposta con il 4-3-3.(capitano di giornata) esterno basso a destra condall’altra parte. In mezzo, uno che nell’Inter dovrebbe sempre giocare, altro che rotazioni.a centrocampo.in attacco., a dimostrazione che l’Italia gli fa bene, è stato il più intraprendente nei primi venti minuti. Prima ha concluso di sinistro (e Szczesny ha respinto), poi un altro suo tiro è stato ribattuto, quindi è stato anticipato ancora da Szczesny su assist di Insigne, infine ha costretto il portiere polacco ad un’uscita al limite dell’area di testa.Sulla successiva rimessa in gioco (20’), Barella ha crossato a mezza altezza ePochi minuti dopo (27’) è arrivato il rigore trasformato da Jorginho. Il suggerimento profondo, ancora una volta, è stato di Bernardeschi a beneficio di. L’Italia, più sciolta di una Polonia involuta, nonostante un teorico 4-2-3-1, ha sfiorato il gol ancora con Belotti (girata alta al volo) su punizione-assist di Insigne.Nella ripresa il c.t. polacco ha fatto subito tre cambi (Goralski per Moder, Grosicki per Jozwiak, Zielinski per Szymanski), ma la musica è rimasta la stessa, con l’Italia più pericolosa (Insigne) anche su qualche contropiede.. L’arbitro, invece, optava per un giallo iniquo quanto ignavo.Ma Turpin non si fermava qui.. Il rigore sarebbe stato solare per tutti, ma il francese o non ha visto (grave) o non se l’è sentita (gravissimo)., pescato ancora in fallo sul solito Belotti. A quel punto - meno di un quarto d’ora alla fine - la partita ha preso una direzione definitiva. La Polonia, infatti, già poco pericolosa e tuttavia costretta ad attaccare, è stata presa d’infilata non una, non due, ma addirittura tre volte.(entrato al posto di Bernardeschi al 64’) dopo assist di Insigne e taglio sapiente di Barella.. Ora manca solo l’ultima, in Bosnia, per chiudere da primi e giocarsi la finale a quattro della Nations. Uno stimolo in più, pensando all’Europeo di giugno.Marcatori: 27' rig. Jorginho (I), 39' st Berardi (I)Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi (89′ Di Lorenzo), Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Bernardeschi (64′ Berardi), Belotti (79′ Okaka), Insigne (89′ El Shaarawy). A disposizione: Sirigu, Cragno, Calabria, Pessina, Romagnoli,, Tonali, Soriano, Ferrari. All.: EvaniPOLONIA 4-2-3-1: Szczesny; Bereszyński, Glik, Bednarek, Reca; Krychowiak, Moder (45′ Grosicki); Szymański (45′ Zielinski), Linetty (74′ Milik), Jóźwiak (45′ Goralski); Lewandowski. A disposizione: Skorupski, Fabianski, Bochniewicz, Walukiewicz, Kedziora, Milik, Rybus, Placheta, Piatek. All.: BrzeczekArbitro: Turpin (Fra)Ammoniti: Krychowiak (P), Belotti (I)Espulsi: Goralski (P)