Un ponte di mercato tra Europa e Stati Uniti che permetta a molti calciatori dei due continenti di tentare l’avventura professionale in nuovi campionati. E’ questo l’ambizioso progetto a cui da diversi mesi stanno lavorando in sinergia la American Group Sports Management e la Sport Man.



Scopo delle due agenzie è quello di creare un binario privilegiato attraverso l’Atlantico per favorire lo scambio di giocatori, aprendo nuovi orizzonti sia al soccer statunitense che al football europeo. A farsi promotore dell’iniziativa l’agente Fifa Alessio Sundas, autore di diversi trasferimenti transatlantici negli ultimi mesi: “I giovani americani - spiega il manager toscano - hanno una grande forza fisica a discapito della tattica e della visione di gioco, ed è proprio questa la lacuna che vanno a colmare militando in club europei. La mia opera consiste nel rintracciare i ragazzi più meritevoli e segnalarli ai club del Vecchio Continente, allo scopo di sottoporli ad un provino. Nei casi in cui l'operazione va a buon fine, gli stessi club si ritrovano al contempo la non trascurabile opportunità di trovare nuovi sponsor e avere grande visibilità oltre oceano”.



Come detto, però, il progetto si propone anche di aiutare la crescita delle franchigie a stelle e strisce, offrendo loro l’opportunità di tesserare grandi calciatori giunti a fine carriera ma ancora in grado di avere un forte impatto, sportivo e mediatico, in MLS: “L’obiettivo di quest’operazione è molto semplice - spiega ancora Sundas - ed è quello di portare l’esperienza dei grandi campioni europei negli Stati Uniti. I top players che hanno giocato in Europa hanno conoscenze tecniche e capacità di concentrazione in grado di arricchire l'appeal del campionato ma anche il bagaglio tecnico-tattico dei calciatori americani, come dimostrano negli ultimi anni le esperienze in USA dei vari Zlatan Ibrahimovic, Sebastian Giovinco, Gonzalo Higuain, David Villa, Blaise Matuidi e di tanti altri”.