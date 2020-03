L'ex centrocampista di Udinese, Inter e Roma David Pizarro è stato ospite di Sky Sport e ha parlato dell'emergenza coronavirus: "In Cile, mi dispiace e mi fa paura chi ci governa, ci sono informazioni importanti non dette. La paura dei cittadini è data la trasparenza che non ti lascia con la tranquillità necessaria di cui avresti bisogno. Questa settimana si è aggiunto il collegio dei dottori, quindi siamo un po’ più tranquilli. Ma sembra che la strada sia la stessa presa dall’Italia".



Sulla ripresa del campionato e la corsa scudetto: "Chi la spunterà tra Inter, Lazio e Juve? Nessuno. Ho sentito parlare nei giorni scorsi di scudetto vuoto".