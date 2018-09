Finalmente è arrivata la prima rete italiana per Marko Pjaca, una gioia che il giocatore cercava fin dal suo sbarco alla Juventus - con la quale aveva segnato in Champions League contro il Porto - e che finalmente ha trovato, con la Fiorentina, dopo un rinvio disgraziato di Fares, che ha regalato il pallone al croato, abile nel non perdonare da pochi passi.