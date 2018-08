Pantaleo Corvino tiene in sospeso le alternative. Nicola Sansone e Filip Kostic restano sul taccuino, ma Marko Pjaca è il pupillo da prendere a tutti i costi per donare a Stefano Pioli un tridente di tutto rispetto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa sta entrando nuovamente in una fase calda: la Juventus vuole mantenere la recompra sul calciatore, se non arrivassero subito i soldi dalla Fiorentina. I bianconeri hanno accettato la formula del prestito oneroso - tre milioni di euro - e vogliono incassare poco più di ventidue milioni dalla cessione del classe '95. Se la volontà del giocatore permarrà, l'operazione potrà chiudersi nei prossimi giorni.