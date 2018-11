Il giocatore della Fiorentina Marko Pjaca ha parlato dal ritiro della Nazionale croata: "Mi sento bene, ho giocato anche nelle ultime partite e mi sento in ottima forma. Giocare con continuità è importante per me, dopo il lungo infortunio. Sono pronto a dare il mio contributo e credo che la squadra stia diventando più brillante. La concorrenza dei giovani talenti? Non mi spaventa, anzi aiuta tutti a rendere al massimo".