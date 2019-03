, che ancora ne detiene il cartellino, dopo il grave infortunio al ginocchio subito in allenamento. Queste le parole del talento croato, che ha subito la rottura del crociato mentre viveva la seconda parte di stagione in prestito alla Fiorentina: "Grazie a tutti per i vostri messaggi di supporto. Ognuno di voi significa molto per me, soprattutto in momenti come questo.".