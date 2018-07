Sul tavolo della trattativa tra Milan e Juventus per Leonardo Bonucci, Mattia Caldara e Gonzalo Higuain, è spuntato anche il nome di Marko Pjaca. Beppe Marotta e Fabio Paratici lo hanno proposto a Leonardo, ma al momento - secondo quanto appreso da calciomercato.com - per la società rossonera non è una priorità. Il Milan ha chiesto di concentrarsi sui tre nomi della maxi-operazione. Inserire Pjaca renderebbe più complicata la trattativa, soprattutto perché per i bianconeri è cedibile solo a titolo definitivo con opzione di recompra. Da qui la frenata nel momento in cui la Juve ha tirato fuori il nome di Pjaca nei dialoghi col Milan. La posizione della società rossonera è chiara, quella di Marotta e Paratici per la cessione del croato classe 1995 anche.



CONDIZIONI PER LASCIARE TORINO - E’ stata concordata dalla Juventus, dallo stesso giocatore e dall’agente Naletilic nell’incontro di settimana scorsa a Milano. Pjaca vuole trovare spazio con continuità dopo essersi messo alle spalle i problemi fisici e dopo il prestito (non felice) allo Schalke 04, la Juve è disposta a cederlo ma solo con recompra: non vuole perdere totalmente il controllo del giocatore, arrivato dalla Dinamo Zagabria per 23 milioni di euro nell’estate del 2016. L’esterno offensivo croato, avvistato settimana scorsa a Palazzo Parigi, noto albergo nel centro di Milano e quartier generale della Juve, è nel mirino di Fiorentina e Sampdoria. La società viola con Pantaleo Corvino si è mossa prima, ma poi ha allentato la presa. Non è ancora una pista sfumata, ma la Fiorentina si sta guardando attorno per trovare il miglior rinforzo d’attacco per Stefano Pioli. La Sampdoria, invece, ha sondato il terreno direttamente con Walter Sabatini, proprio a Palazzo Parigi. Il club blucerchiato è avanti, perché ha aperto alla possibilità di acquistare il giocatore a titolo definitivo con recompra o in prestito con obbligo di riscatto. La viola, invece, apriva a un semplice prestito (stessa formula con cui è arrivato Gerson dalla Roma). Il Milan è freddo sul nome di Pjaca, Sampdoria e Fiorentina sono vigili: le condizioni poste dalla Juve per la cessione sono chiare.



@AleCosattini