Marko Pjaca è conteso da Fiorentina e Sampdoria. L’affare per i viola è complicato, dato che i blucerchiati si sono inseriti di prepotenza. Ieri Sabatini ha chiamato i colleghi bianconeri, dicendo loro di essere pronto ad acquistare il croato a titolo definitivo. Un bel guaio per i toscani che restano inchiodati alle proprie esigenze di bilancio e, quindi, alla possibilità di poterlo prendere soltanto in prestito con diritto di riscatto.La partita, però, non è chiusa, perché il giocatore, che ieri a Milano ha incontrato il suo agente e i dirigenti della Juventus per valutare le due proposte, resta fermo sulla parola data a Corvino. Vuole la Fiorentina, con la speranza che questa presa di posizione convinca la Vecchia Signora ad accettare le condizioni viola. Entro il fine settimana, però, al più tardi all’inizio della prossima, andrà trovato un accordo con Marotta, altrimenti il rischio che Pjaca smetta di resistere si farebbe forte. Per questo motivo Corvino spera in novità sul fronte Rebic. Entrassero i soldi dalla sua cessione, il direttore generale gigliato potrebbe cambiare le carte in tavola, andando incontro alle pretese piemontesi. Lo riporta il Corriere Fiorentino. Pjaca è un sogno anche per il Genoa, che intanto ha chiuso per l'arrivo del centravanti Favilli sempre dalla Juventus.