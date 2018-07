, un vertice per decidere il futuro.è uno dei giocatori indiziati per lasciare la, l'esterno offensivo croato cerca spazio e su di lui è forte la. Fondamentale quindi l'incontro tra le parti: Pjaca è infatti arrivato a Palazzo Parigi, noto albergo nel centro di Milano e quartier generale della Juve,. Atteso l'arrivo dima non solo, presente anche il direttore sportivo della: i blucerchiati si inseriscono nella corsa e sono una soluzione gradita alla Juve. Le ultime dal nostro inviato Alessandro Cosattini.