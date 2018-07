Sui social ufficiali della Juventus, ecco le parole in esclusiva di Miralem Pjanic.



INIZIO - "Siamo davvero felici di star qui, ora siamo in preparazione e sappiamo che è un periodo fondamentale della stagione. Per noi sarà importante prepararsi bene. Abbiamo iniziato alla grande, iniziare con una vittoria fa sempre bene. Incontrato un grandissimo club, sebbene senza brillantezza. Tutto normale: lavoriamo tanto, facciamo dei carichi di lavoro e le sedute sono dure. Ci fa bene, ce lo ritroveremo. Il campionato? Sarà lungo, tante partite. Per essere in forma tocca fare una grande presentazione".

BENTEGODI - "L'inizio? Partite complicate. A Verona non è mai semplice, ho visto la prima in casa contro la Lazio. Non sarà facile, come sempre. E' un campionato mai scontato, tocca aspettarsi di tutto. La squadra vorrà sempre arrivare a tutti gli obiettivi, provare a fare qualcosa in più"