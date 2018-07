Leader in campo, uomo immagine fuori.ha preso parte nella tarda serata (ora italiana) a un evento all'Adidas Flagship Store NYC, nel centro di Manhattan. Il centrocampista bosniaco - doppio testimonial con il contratto tra il club e la multinazionale e quello 'ad personam' per lo stesso calciatore - si è concesso ad alcuni tifosi, che non potevano non far riferimento alle indiscrezioni di mercato che parlano dell'interessamento di Barcellona, Chelsea e Manchester City.- riporta Tuttosport -." ha glissato Pjanic, che non è chiuso a un addio ai bianconeri.Con l'arrivo di Cristiano Ronaldo, in casa Juventus la Champions League non rappresenta più un sogno, ma un obiettivo da raggiungere: "La consapevolezza nei nostri mezzi sta crescendo di anno in anno e questo è fondamentale se si vuole arrivare fino in fondo a tutte le competizioni e ottenere tutto. Noi abbiamo sempre giocato per provare a riuscirci, ogni anno abbiamo raggiunto livelli sempre più alti e in questa stagione, per vincere anche la Champions che finora abbiamo solo sfiorato". Intanto la squadra di Allegri continua a prepararsi in vista della nuova stagione, che prenderà il via il prossimo 19 agosto con la sfida sul campo del Chievo Verona: "Stiamo lavorando bene e stiamo lavorando tanto. E’ importante entrare subito in buona condizione fisica e crescere nel gioco in maniera costante. A Philadelphia abbiamo offerto una buona prova, anche se ovviamente siamo solo all’inizio e i margini di crescita sono tanti: vogliamo e possiamo sempre fare qualcosa in più nel gioco. Ma siamo già sulla buona strada. Oltretutto non ci sono stati infortuni e questo è sempre importante. I nuovi, poi, si stanno inserendo bene. Ci sono davvero ottime premesse».In bianconero, Pjanic è maturato definitivamente, come lui stesso ammette: "Penso di essere cresciuto come calciatore soprattutto nell’essere più lucido nel gestire la partita. Mi riferisco alle letture tattiche. Per questo ringrazio il tecnico, che mi ha aiutato in questo senso, e le qualità del gruppo, dei miei compagni. Però vale sempre il solito discorso: la crescita deve essere costante e bisogna continuare a migliorare. A livello di squadra e individualmente".