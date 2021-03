Miralem Pjanic, centrocampista del Barcellona, ex Juve, parla al Mundo Deportivo della sua prima stagione in blaugrana, che non sta andando secondo le aspettative e i sogni del bosniaco.



SUL FUTURO - "Continuare al Barcellona? Sì, certo, non ho firmato per andar via dal Barça l'anno successivo, ho firmato per fare la storia in un club che era sulla mia strada da tanti anni. Due anni fa Abidal voleva ingaggiarmi, stavamo parlando ma il club ha investito su Antoine (Griezmann) e non c'erano soldi per me ... Ho dovuto aspettare due anni per vivere il sogno di essere un giocatore del Barça".



SU KOEMAN - "Chiederei a Koeman due o tre partite per poter mostrare il mio calcio ma continuerò a lavorare. Koeman mi ha detto in preseason di essere calmo, di rimettermi in forma, di non avere fretta. Poi è stato difficile per me entrare. Koeman non parla molto ai giocatori, quindi quello che devo fare è continuare a lavorare per essere pronto quando ha bisogno di me".



SU MESSI - "Leo mi parla molto, mi spiega cose sull'ambiente che all'inizio mi sfuggivano. È stato fiducioso fin dal primo momento, incoraggiandomi, aiutandomi. Spettacolare. Come calciatore, non ne vedremo mai un altro come questo. Non so cosa farà ma vorrei essere al suo fianco per tanti anni".