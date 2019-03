, centrocampista della, ha pubblicato su Instagram un lungo post in cui ha invitato tutti a dare una mano, a compiere un gesto di solidarietà verso alcune famiglie in grande difficoltà. Ecco spiegato il progetto della Casa dei genitori a Tuzla, città natale del calciatore bosniaco."È molto importante che tutti noi ci coinvolgiamo nel progetto della costruzione della Casa dei genitori a Tuzla, perché tutti sappiamo cosa significhino per noi i bambini. Anche i bambini malati di cancro meritano l'opportunità di avere un'infanzia. Io sono solo una piccola parte di questa storia, e sono convinto che se tutti ci uniamo e diamo il nostro aiuto per la costruzione della Casa dei genitori a Tuzla possiamo fare grande cose.Ricordiamo che la Casa dei genitori a Tuzla avrà una superficie abitabile di 400 m2, 5 appartamenti per l’alloggio, una sala per il soggiorno, una cucina e una sala giochi per i bambini. Per la costruzione della seconda Casa dei genitori sul territorio della Bosnia-Erzegovina sono necessari circa 720.000 BAM (368.000 Euro). Potete sostenere la costruzione della Casa dei genitori a Tuzla donando sul conto corrente dell’ Udruženje “Srce za djecu oboljelu od raka” (Associazione “Cuore per i bambini malati di cancro”)".