Nel post-partita di Juve-Lione, Alessandro Del Piero è intervenuto negli studi di Sky: "Non ho visto una Juve che ha fatto meglio del Lione sul piano fisico o del gioco. Stasera va fatta una menzione d'onore a Ronaldo, non solo per il gol. Per la Juve è un problema affrontare le squadre europee, ha dimostrato di avere difficoltà. E' un peccato".