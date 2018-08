Michele Placido, attore, regista e grande tifoso della Juventus, commenta ai microfoni di Tuttosport il caso Marchisio. Il centrocampista ha rescisso il suo contratto con i bianconeri dopo 25 anni passati con la Vecchia Signora: ​“Marchisio è un principe ottimista, un personaggio sempre positivo. Mi fa pensare a Leonardo Di Caprio del Titanic - commenta Placido -. Claudio ha esordito nell’anno della B, ha vissuto il post Calciopoli, è entrato nella leggenda vincendo i sette scudetti consecutivi. Anche quando ha giocato meno non ha mai fatto una polemica. E’ il figlio che per comportamento ed etica ogni genitore vorrebbe avere. La storia di Marchisio è unica, lo vedo in campo ancora per tanti anni. E’ un principe e Monaco mi sembra la destinazione adatta a lui, poi Montecarlo non è neanche così distante da Torino. Non credo andrà in un altro club italiano ma se accadesse non gliene farei una colpa. Neanche un trasferimento all’Inter lo vivrei come un tradimento perché sarei certo che in cuor suo Marchisio continuerebbe a tifare Juventus.”