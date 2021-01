Michel Platini, storico numero 10 della Juve, ha parlato alla Gazzetta dello Sport alla vigilia del big match contro l'Inter. Ecco le sue parole: "Conosco poco Eriksen. Dybala sì e mi piace. Tantissimo. Fa parte della categoria di Maradona, Sivori, Neymar, può darsi abbia un po’ meno talento ma vediamo. Non è Ronaldo, non è Messi e non è un regista, ma un 10 che gioca da punta. Lui, Morata e CR7 assieme? Gli attaccanti possono essere anche sei, importante partecipino al gioco. E se due non difendono ce ne sono altri otto".