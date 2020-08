Partono questa sera i play off della Serie B, che mettono in palio l'ultimo posto rimasto libero in vista della prossima Serie A. Si comincia con Chievo-Empoli, con lo Spezia attento osservatore per capire quale avversario dovrà sfidare in semifinale. Sulla lavagna scommesse, si legge in una nota, c'è fiducia nei confronti della squadra di Aglietti, che ha chiuso il girone di ritorno battendo Cittadella, Benevento e Pescara, mentre i toscani hanno sofferto di più. Resta comunque alto il segno «1» a favore della squadra veneta, proposto a quota 2,37, contro il pareggio a 3,10 e il successo degli uomini di Marino a 3,25. Domani sera è il turno di Cittadella - Frosinone, con la vincente che sfiderà il Pordenone. I veneti bussano ancora alla porta della Serie A dopo i tentativi falliti nel 2017, nel 2018 e nel 2019. Di fronte un Frosinone che può ancora salvare una stagione giocata finora al di sotto delle aspettative, ma Alessandro Nesta è consapevole che i recenti risultati non promettono bene (appena 7 punti nelle 10 partite giocate dopo il lockdown). C'è comunque grande equilibrio sulla lavagna scommesse di Betaland con i veneti avanti a 2,65 e il «2» per i ciociari 2,90. Il pareggio al termine dei due tempi regolamentari vale 3,05. Giocate aperte anche sulla lavagna antepost, che permette di pronosticare quale squadra sarà promossa. vantaggio in quota alle due squadre già in semifinale, in particolare con lo Spezia a 3,50 e il Pordenone a 4,50. Poi le due venete Chievo (6,50) e Cittadella (7,00) e a seguire, ma non troppo staccate, Frosinone a 7,50 ed Empoli a 8,00.