Nemmeno il tempo di riprendere fiato dopo le grandi emozioni riservate dal primo atto del play-out tra Cosenza e Brescia (il match di ritorno è previsto per giovedì 1° giugno) e dai primi turni dei play-off, che la corsa per la promozione in Serie A entra nel vivo con la prima sfida valevole per le semifinali. Ad appena tre giorni di distanza dall'impresa contro la Reggina, le luci tornano ad accendersi al "Druso" di Bolzano per la sfida tra la rivelazione Sudtirol e l'altra neopromossa terribile, il Bari di Mignani.



Avendo concluso la stagione regolare in una posizione di classifica più bassa rispetto a quella dei pugliesi, la formazione di Bisoli giocherà in casa la prima partita, mentre la gara di ritorno è prevista al "San Nicola" venerdì 2 giugno. E' sempre bene ricordare come, in virtù del regolamento esistente per i play-off di Serie B, in caso di risultato di parità al termine della doppia sfida - anche dopo i supplementari - a qualificarsi alla finale sarebbe il Bari, che ha chiuso il campionato al terzo posto. Tra domani e sabato è previsto invece l'altro atteso confronto tra Cagliari e Parma.