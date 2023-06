90 minuti, o forse di più, per guadagnarsi i due posti nella finalissima. Hanno lo stesso obiettivo Pescara, Foggia, Lecco e Cesena, stasera impegnate nel ritorno della Final Four di Serie C. Ossia per i play-off che assegneranno l'ultimo posto rimasto per la prossima Serie B.



Si parte dal 2-2 dell'andata tra Foggia e Pescara (oggi si giocherà all'Adriatico, Zeman sfiderà nuovamente il suo passato tra mille polemiche), e dal 2-1 del Cesena a Lecco di domenica: i romagnoli difenderanno il pesante vantaggio tra le mura amiche. Il fischio d'inizio è programmato per le ore 20,30 con diretta tv su Eleven Sports, Sky, Now e Rai Sport. Ricordiamo che in caso di parità dopo i 180 minuti di gioco tra andata e ritorno, si procederà con i tempi supplementari e successivamente, con i rigori.