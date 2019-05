Come da tradizione, il programma del calcio inglese professionistico si chiude di lunedì, a Wembley, con la finale playoff di Championship: quest'anno alle 16 si affrontano Aston Villa e Derby County, dopo che i primi due posti della classifica se li sono aggiudicati Norwich e Sheffield United, per aggiudicarsi l'ultimo slot nella prossima Premier League. I Villans hanno chiuso il campionato al quinto posto e hanno battuto ai calci di rigore il West Bromwich Albion in semifinale: grazie a una striscia di 10 vittorie in fila tra marzo e aprile si sono guadagnati il posto nei playoff. Anche il Derby ha trovato il posto nelle ultime giornate, chiudendo addirittura in sesta posizione: in semifinale i Rams hanno eliminato il favorito Leeds di Bielsa, vincendo 2-4 in trasferta dopo lo 0-1 subito in casa. Il Chelsea invece è presente su entrambe le panchine: Frank Lampard, allenatore del Derby County, e John Terry, vice di Dean Smith sulla panchina dei Villans. Si gioca su gara secca: dopo il 90', in caso di parità, ci saranno supplementari e calci di rigore.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Aston Villa (4-3-3): Steer; Elmohamady, Tuanzebe, Mings, Taylor; McGinn, Hourihane, Grealish; Adomah, Abraham, El Ghazi.



Derby County (4-2-3-1): Roos; Bogle, Keogh, Tomori, Cole; Huddlestone, Johnson; Wilson, Mount, Lawrence; Bennett





h 16, Wembley: Aston Villa-Derby County 1-0 - 44' El Ghazi (A) LIVE



LA CRONACA:



45' - Termina il primo tempo.



44' ASTON VILLA AVANTI, EL GHAZI! Cross dalla destra di Elmohamady, El Ghazi stacca sul secondo palo e un po' di testa e un po' di spalla realizza il gol del vantaggio.



1' - Inizia il match.