. Lasi prepara a vivere l’ultima giornata della sua stagione regolare, conper stabilire gli ultimi verdetti. Nella penultima giornata, le certezze sono state il primo posto in classifica del, che ha vinto lo scontro diretto contro il Genoa e alzato la coppa di, il terzo posto dele una doppia retrocessione, quella di. Due squadre che negli ultimi anni avevamo visto giocare anche in Serie A e partite con ambizioni decisamente diverse. Due squadre che hanno visto avvicendarsi sette allenatori, tre a Ferrara e quattro in Campania, con tre campioni del mondo coinvolti: De Rossi, Oddo e Cannavaro.Per quanto riguarda la zona playoff, ildovrà difendere nell’ultima giornata, a Modena, il quarto posto dall’assalto di(impegnato a Cosenza) e(in casa contro il Venezia). Le altre due posizioni saranno da assegnare tra, in ordine di classifica. Le prime due avranno in mano il loro destino, per Corini il calendario ha voluto la sfida contro il “suo”, che potrebbe essere. Scontro diretto tra Reggina, rientrata in gioco dopo la riduzione della penalizzazione a cinque punti, e Ascoli, mentre Pisa e Como proveranno il rientro contro SPAL eI veneti sono quasi certi della salvezza, ma per l’aritmetica. Classifica avulsa in caso di arrivo a parimerito con Cittadella ee differenza reti nei confronti dei calabresi sono i grandi alleati delladi Cristiano Lucarelli, passato dalla certezza della permanenza in B del 45° contro il Como alla paura di fine gara. Più complicate le situazioni di, che, quasi disperata quella del: tre punti di distanza dal Brescia e un unico vantaggio, gli scontri diretti contro i lombardi. A Castoriperò. Meno di una settimana e si saprà tutto: venerdì sera, la resa dei conti della Serie B.