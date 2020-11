A novanta minuti dal sogno europeo. Si giocano oggi le finali dei Playoff per accedere ai gironi a Euro 2020, quattro gare per decretare le ultime qualificate. Si parte alle 18 con l'impresa di Goran Pandev: a 37 anni, l'attaccante del Genoa realizza il gol che stende la Georgia e manda la Macedonia del Nord ai gironi europei per la prima volta nella sua storia! E al termine dell'incontro, il recordman di presenze (115) e gol (37) della nazionale macedone scoppia in lacrime tra gli abbracci dei compagni. La Macedonia del Nord sarà nel girone C (sedi Bucarest e Amsterdam) con Olanda, Ucraina e Austria.



Si prosegue alle 20.45 con altre tre partite: Irlanda del Nord-Slovacchia, Serbia-Scozia e Ungheria-Islanda.





h. 18.00

Georgia-Macedonia del Nord 0-1

56' Pandev (M).



h. 20.45



Irlanda del Nord-Slovacchia





Serbia-Scozia





Ungheria-Islanda