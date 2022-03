Quattro anni e mezzo dopo, l'Italia torna a giocarsi tramite gli spareggi la qualificazione al Mondiale. Se la volta scorsa la Nazionale arrivava ai playoff dopo anni difficili, stavolta si presenta alle sfide decisive da campione d'Europa in carica e con l'obbligo di vincere, una per volta, le sfide che la attendono. Prima di parlare della finale, però, c'è da superare l'ostacolo Macedonia del Nord. Gli uomini di Mancini scendono in campo domani al “Barbera” di Palermo da grandi favoriti per il passaggio alla sfida decisiva, con una tra Portogallo e Turchia: i betting analyst vedono l'Italia avanti per passaggio del turno a 1,06, mentre agli ospiti serve un'impresa a 8,60. Pronostici in tinta azzurra anche per i 90 minuti, con l'«1» nei tempi regolamentari proposto a 1,17, mentre il successo macedone paga ben 16 volte la posta. Alta anche la quota del segno «X» (che porterebbe ai supplementari), fissata a 6,60. Non manca la fiducia per la tenuta difensiva azzurra: così si spiega il No Goal, offerto appena a 1,43. Il Goal (che prevede entrambe le squadre a segno) sale invece fino a 2,55. Avanti anche l'Over a 1,60, mentre un match con meno di tre reti vale 2,16. Tra i grandi attesi della sfida di giovedì c'è sicuramente Ciro Immobile, attuale capocannoniere della Serie A ma spesso criticato quando veste la maglia della Nazionale: un suo gol si gioca a 1,75, mentre la doppietta paga 4 volte la posta. Contemporaneamente all'Italia, al “Do Dragao” di Oporto scendono in campo Portogallo e Turchia. Gara sulla carta poco equilibrata, con i padroni di casa avanti per il passaggio del turno a 1,17, mentre per Calhanoglu e compagni l'approdo allo spareggio decisivo si gioca a 4,90. Sui 90 minuti, Portogallo a 1,36. Il «2» è proposto a 7,80, mentre la «X» è offerta a 4,80.