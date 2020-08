I playoff NBA, come da tradizione, sono partiti con il botto. Le due teste di serie a Ovest, Los Angeles Lakers, e ad Est, Milwaukee Bucks, hanno clamorosamente perso Gara 1 e ora si trovano a inseguire. Stasera si gioca, intanto, Gara 2 di due serie molto diverse tra loro. Secondo i quotisti, i campioni in carica dei Toronto Raptors, dopo aver vinto all’esordio, non dovrebbero aver problemi a bissare il successo contro i Brooklyn Nets, sempre più incerottati: il successo dei canadesi è dato a 1,13 mentre quello dei bianconeri newyorkesi a 6,29. L’ipotesi che la gara finisca in pareggio e si trascini ai supplementari appare assai remota vista la quota di 18,73. Più equilibrata potrebbe essere la sfida tra Denver Nuggets e Utah Jazz, visto che la prima gara si è conclusa solo ai supplementari con la vittoria della franchigia del Colorado. La numero 3 del tabellone a Ovest è ancora favorita e il secondo successo consecutivo si gioca a 1,59 mentre il riscatto per i ragazzi di Salt Lake City è dato a 2,50. Un altro “pareggio”, e altro overtime, riporta agipronews, è in quota a 14,07. Tutta da seguire la sfida nella sfida tra le due guardie Jamal Murray, Denver, e Donovan Mitchell, Utah, autori complessivamente di 93 punti in Gara 1.