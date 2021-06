Danilo Gallinari vola per la prima volta in carriera alle finali di conference Nba. I suoi Atlanta Hawks hanno infatti battuto i Philadelphia 76ers 103-96 in Gara 7 delle semifinali, giocate tra l'altro in trasferta. Un successo inaspettato che porta la firma del cestista italiano, protagonista con una partita solida nel primo tempo, da autentico leader nel secondo.



E' il Gallo a segnare canestri pesanti nel terzo e quarto periodo, ed è sempre lui a rubare palla a Joel Embiid a un minuto dalla fine, con i 76ers sotto di 4 punti: Danilo sporca il palleggio del centro avversario e corre verso il canestro, andando a schiacciare indisturbato i due punti decisivi. Alla sirena chiude con 17 punti (6/13 al tiro), 5 rimbalzi e 2 assist. Ora in finale ad Est ci sono i Milwaukee Bucks, terza testa di serie, usciti vincitori dalla scontro con i Brooklyn Nets di un immenso Durant.