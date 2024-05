Getty

Playoff Primavera, Lazio-Milan: dove vederla in tv e streaming

21 minuti fa



Il campionato Primavera è arrivato alla fase finale: primo turno dei playoff, di fronte la Lazio e il Milan, sabato 25 maggio 2024 alle ore 18.00, presso il Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina.



LAZIO-MILAN PRIMAVERA, LA PARTITA IN TV



Partita: Lazio-Milan Primavera

Data: 25 maggio 2024

Orario: 18:30

Canale TV: Sportitalia

Streaming: Sportitalia



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - La gara tra Lazio e Milan Primavera sarà visibile in diretta tv, in chiaro e gratis: a trasmettere la partita sarà infatti Sportitalia. Anche per quanto riguarda la diretta streaming la gara sarà visibile in chiaro e gratis: si potrà infatti vedere tramite l'app di Sportitalia e Rakuten Tv (app oppure sito ufficiale).