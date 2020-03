Playoff Scudetto, la Lazio potrebbe essere coinvolta in questa nuova formula per provare a non sospendere del tutto il campionato. Se in Consiglio Federale, come riporta il Corriere dello Sport, l'ipotesi più gettonata restava quella di far giocare tutte e 38 le partite.



PLAYOFF SCUDETTO LAZIO - La positività di Rugani della Juventus al Covid-19 apre a nuove preoccupazioni, senza contare che non è chiaro come si muoverà la Uefa per le Coppe europee. Crescono le quotazioni dei playoff per Scudetto - che riguarderebbero proprio la Lazio - e retrocessioni. Il grosso "ma" riguarda i possibili ricorsi: la regular season sarebbe compromessa, e le richieste di risarcimento potrebbero essere milionarie. La Roma, ad esempio, potrebbe non essere d'accordo, di fatto sarebbe tagliata fuori dalla zona Champions sin da subito, compromettendo anche la cessione della società.