Playoff Serie B 2023/2024: dove vederli in diretta tv e streaming

Oltre alle prime due della classifica, che al termine del campionato compiono direttamente il salto di categoria senza passare per il mini-torneo, l'appendice stagionale vede impegnata chi chiude il proprio cammino tra il terzo e l'ottavo posto. Sei squadre si contendono la promozione attraverso tre fasi: turno preliminare (giocato dalle formazioni classificatesi dalla quinta all'ottava posizione), semifinali (le due vincenti del turno preliminare si incrociano con terza e quarta del campionato) e finale (tra le due compagini che superano le semifinali).

della 'lotteria' da cui verrà fuori il nome della terza squadra promossa in A, pronta a far compagnia alle prime due della classifica che stapperanno lo champagne.Tutte le partite dei Playoff di Serie B, così come avviene per quelle di campionato, sono trasmesse in diretta tv su. Per vedere i Playoff in tv su, invece, sarà necessario scaricare l'app di DAZN su un televisore compatibile o in alternativa utilizzare: il TIMVISION Box, dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o console PlayStation e XBox.

I Playoff di Serie B sono disponibili in diretta streaming su, sul sito di, scaricando il sito di DAZN su cellulari e tablet oppure utilizzando(il servizio che Sky offre ai propri abbonati).Venerdì 17 maggio 2024: 6ª contro 7ª (orario da definire)Sabato 18 maggio 2024: 5ª contro 8ª (orario da definire)Lunedì 20 maggio 2024: 6ª o 7ª contro 3ª (orario da definire)Martedì 21 maggio 2024: 5ª o 8ª contro 4ª (orario da definire)

Venerdì 24 maggio 2024: 3ª contro 6ª o 7ª (orario da definire)Sabato 25 maggio 2024: 4ª contro 5ª o 8ª (orario da definire)Giovedì 30 maggio 2024 (orario da definire)Domenica 2 giugno 2024 (orario da definire)