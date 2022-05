Passano Benevento e Brescia, entrano in gioco Monza e Pisa. Dopo gli spareggi i Playoff serie B proseguono con le semifinali che si disputeranno con gare di andata e ritorno dal 17 al 22 maggio. La prima sfida in programma è Benevento - Pisa (martedì 17 maggio alle 20:30), con i campani che partono favoriti sulla lavagna scommesse nella prima sfida e i toscani che proveranno a conquistare una situazione di vantaggio in vista della gara di ritorno. Dopo aver eliminato l'Ascoli la squadra di Fabio Caserta cercherà di assecondare la fiducia dei bookmaker che la danno favorita al Vigorito a 2,16, contro il pareggio a 3,30 e il segno 2 a 3,35. Situazione praticamente identica nel primo round tra Brescia e Monza, che si sfidano mercoledì alle 19:00. Superato il Perugia ai supplementari la squadra di Corini dopo il carico di emozioni dell'ultimo successo dovrà gestire le energie contro il Monza, che ha grandi ambizioni di Serie A. Tutto in bilico con i padroni di casa avanti all'andata a 2,18, il pareggio a 3,25 e il successo del Monza di Giovanni Stroppa a quota 3,35. Ne passerà soltanto una e proprio il Monza è favorito sulla lavagna antepost di Betaland a quota 2,75. A seguire Pisa (3,25), Benevento (4,50) e Brescia a 5,00. Dai sogni agli incubi, per quanto riguarda i playout Cosenza e Vicenza si sfideranno venerdì in Calabria dopo il successo dei veneti in casa per 1-0. Tutto è ancora aperto e il Cosenza può puntare solo sul segno 1 a quota 2,42. Al Vicenza vanno bene sia il pareggio che il 2, entrambi a 3,05.