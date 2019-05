Va all'andata della semifinale Playoff di Serie B contro il. Gli ospiti dominano a lungo in avvio colpendo due pali con Coda, ma subiscono il gol disu una disattenzione su calcio di punizione. Propriocambia però l'andamento del match nella ripresa rimediando un doppio giallo che lascia i suoi in 10. L'ingresso disposta ancora di più l'ago della bilancia in favore dei campani dato che la punta prima sfrutta un errore clamoroso di Ricci per il pari e dopo serve a centro area il cross chetrasforma in gol di testa.equilibra il conto degli esplusi con un brutto fallo su Iori, ma il tempo manca e gli uomini di Venturato non riescono a ottenere il pari e saranno chiamati, sabato prossimo, ad un autentica impresa in trasferta per ribaltare il risultato e accedere alla finale..