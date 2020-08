Dopo il che con l'1-1 contro l'Empoli si è guadagnato il pass per affrontare lo Spezia , tocca aaffrontarsi per strappare il pass per le semifinali playoff di, dove ad attendere la vincitrice ci sarà il Pordenone. Appuntamento alle 21, con due squadre che hanno vissuto finali di stagione difficili.Da una parte il, quinto, che ogni sa reinventarsi rimanendo sempre fedele a se stesso: però, post lockdown, sono arrivate 5 sconfitte consecutive, con una coda di 2 vittorie nelle ultime 2 che le ha permesso di accaparrarsi il quinto posto; dall'altra ildi, che delle ultime 12 partite ne ha vinte solamente una, con tre pareggi e tre sconfitte nelle ultime 6. I precedenti in stagione sorridono al Cittadella:. In caso di parità nei 90', ci saranno i supplementari: se dovesse persistere il segno X non si andrà ai rigori, ma passerà il Citta, meglio piazzato in campionato.