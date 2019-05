I Playoff di Serie B sono stati inaugurati nella stagione 2004/2005. Da allora la squadra che ne e’ uscita vincente piu’ volte e’ il Livorno che vanta due promozioni: la prima nel 2008/2009 ai danni del Brescia; la seconda nel 2012/2013 a scapito dell’Empoli, allenato all’epoca da Maurizio Sarri.

Anche il Torino vanta due promozioni. La prima risale alla stagione 2004/2005 ma venne revocata a causa di problemi finanziari che ebbero come effetto l’esclusione dalla Serie A. La promozione del Toro del neopresidente Cairo arrivo’ l’anno seguente, sempre tramite i Playoff, ai danni del Mantova.

Le contendenti

Cittadella e Spezia si affronteranno venerdi’ 17 maggio sognando l’approdo in Serie A per la prima volta nella loro storia. I Veneti presero parte ai Playoff della stagione 2009/2010, venendo eliminati dal Brescia, mentre gli Spezzini ebbero la peggio nel primo turno dell’edizione 2016/2017 contro il Benevento.

Perugia e Verona scenderanno in campo invece il giorno seguente. Il Perugia e’ alla ricerca di un ritorno in Serie A che manca dal lontano 1998/1999, mentre l’Hellas ha la possibilita’ di ritornarci dopo un anno di Cadetteria. Nel corso della loro storia gli Umbri hanno ottenuto 3 promozioni in Serie A, tutte dirette; mentre i Veneti sono a quota 9, di cui 8 dirette ed una tramite i Playoff (inclusi spareggi).

Le vincenti del primo turno accederanno alle semifinali dove le aspettano Benevento e Pescara. L’unica ed ultima apparizione dei Campani in Serie A risale proprio alla scorsa stagione, arrivandoci proprio grazie ai Playoff battendo il Carpi in finale. Mentre gli Abruzzesi vantano ben sei promozioni in Serie A, tre dirette e tre tramite i Playoff (spareggi inclusi): l’ultima proprio grazie ai Playoff della stagione 2015/2016. Sfortunatamente per il Pescara la permanenza in Serie A duro’ solo una stagione.

Precedenti

Alcune squadre si sono gia’ affrontate nella storia dei Playoff di Serie B.

E’ il caso del Benevento, che ha avuto la meglio sia sullo Spezia sia sul Perugia, rispettivamente nel turno preliminare e nelle semifinali dei Playoff della stagione 2016/2017.

Il Perugia e’ uscito sconfitto anche contro il Pescara nel 2014/2015, sempre al turno preliminare.

Calendario

17 Maggio 2019 21.00 Primo Turno Spezia - Cittadella

18 Maggio 2019 21.00 Primo Turno Verona - Perugia

21 Maggio 2019 21.00 Semifinali A Spezia/Cittadella - Benevento

22 Maggio 2019 21.00 Semifinali A Verona/Perugia - Pescara

25 Maggio 2019 21.00 Semifinali R Benevento - Spezia/Cittadella

26 Maggio 2019 21.00 Semifinali R Pescara - Verona/Perugia

30 Maggio 2019 21.00 Finale A … - …