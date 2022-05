Dopo la vittoria del Vicenza nell'andata playout contro il Cosenza e la sfida di ieri sera tra Ascoli e Benevento, continuacon una gara secca la cui vincente affronterà ilin semifinale.allo stadio Rigamonti ildi Eugenio, che ha terminato la stagione al quinto posto a quota 66 punti, affronta ildi Bruno, che ha centrato l'ottava piazza al fotofinish con la vittoria sul Monza che gli ha consentito di superare il Frosinone, potendo passare il turno in caso di pareggio dopo i tempi supplementari senza passare dai calci di rigore. Tra le stagioni 2000/01 e 2003/04, le due squadre si sono sempre affrontate in Serie A. L’ultimo confronto del periodo appena citato, andato in scena il 25 aprile 2004, è terminato 1-1 grazie ai goal di Ravanelli e Baggio.Joronen; Sabelli, Cistana, Adorni, Pajac; Bisoli, Bertagnoli, Leris; Tramoni; Moreo, Palacio.Chichizola; Sgarbi, Curado, Dell'Orco; Falzerano, Burrai, Segre, Beghetto; Olivieri, Kouan; De Luca.