E’ tempo di playoff e playout in Serie B. Dopo le promozioni di Lecce e Cremonese e le retrocessioni di Alessandria, Crotone e Pordenone si va avanti per stabilire gli ultimi verdetti, con tante squadre che sono ancora in gioco. Cominciando dai playoff, Pisa e Monza, rispettivamente terza e quarta in classifica, accedono direttamente alle semifinali (gare di andata e ritorno dal 17 al 22 maggio) e aspettano quindi di conoscere quale sarà l’avversario da affrontare in vista delle finali (26 e 29 maggio). Gli spareggi cominceranno quindi con le gare secche Ascoli-Benevento (Venerdì 13 Maggio) e Brescia-Perugia (Sabato 14). Grande equilibrio nella prima sfida con i marchigiani proposti vincenti sulla lavagna scommesse a quota 2,60 e i campani a 2,67. A 3,20 il pareggio. Situazione diversa tra Brescia e Perugia, con la squadra di Eugenio Corini che parte favorita anche se a quota 1,91, mentre per il segno «X» e il «2» le quote salgono rispettivamente a 3,35 e a 4,10. Chi la spunterà alla fine? Le quote Playoff Serie B 2021/2022 danno Pisa e Monza davanti a tutte e sono proposte entrambe a 2,75. Staccate Brescia (a 5,00), Ascoli e Benevento (7,50), e Perugia a 12,00.