Chi, contro lo Spezia, in finale playout? Chi, contro lo Spezia, che ha ribaltato il Chievo Verona, nello scontro finale per arrivare in Serie A? Questa sera, alle 21, il Pordenone attende il Frosinone: si parte dall'1-0 dell'andata, dal gol di Tremolada, con i Ramarri che possono permettersi di perdere, quindi, anche 1-0.



Nel corso della regular season, la squadra di Nesta non è mai riuscita a sconfiggere quella di Tesser in stagione: 3-0 alla prima di campionato, 2-2 alla ventesima. Chiamato all'impresa, quindi, l'ex allenatore di Perugia e Miami. E una l'ha già fatta, contro il Cittadella.