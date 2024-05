Playoff Serie C: Atalanta U23-Catania senza tifosi ospiti

9 minuti fa



Niente tifosi del Catania, o meglio da Catania, martedì sera nell'impianto di casa della Seconda Squadra nerazzurra, per il rischio di tafferugli. Novità interessante per l’Atalanta Under 23, appena promossa al primo turno della fase nazionale dei playoff di serie C contro il Catania dopo aver vinto la resistenza del Trento (3-1) del Legnago (1-1, passata da quinta contro sesta) negli ultimi due sabati: del settore ospiti dello stadio comunale di Caravaggio, martedì sera, è stata infatti disposta la chiusura.