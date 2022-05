Si sono concluse le gare d'andata del Secondo Turno della Fase Nazionale Playoff di Serie C, dalle quali emergeranno le partecipanti alla Final Four che decreterà la quarta squadra promossa in Serie B: il Palermo vince sul campo dell'Entella, il Catanzaro piazza il colpo a Monopoli mentre Feralpisalò-Reggiana termina 1-0. Vince anche il Padova, il gol di Chiricò regala il successo in casa della Juventus Under 23. Tra venerdì e sabato le gare di ritorno.



Entella-Palermo 1-2

47' Luperini (P), 52' rigore Brunori (P), 69' Merkaj (E).



Feralpisalò-Reggiana 1-0

3' Guerra (F).



Monopoli-Catanzaro 1-2

33' Viterritti (M), 70' e 77' Iemmello (C).



Juventus U23-Padova 0-1

68' Chiricò (P).