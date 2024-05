Playoff Serie C, gli accoppiamenti del secondo turno: sabato in campo anche Triestina, Perugia e Casertana

56 minuti fa



Al via i playoff di Serie C con il primo turno della fase a gironi. Sabato nel secondo entrano le quarte classificate, ovvero Triestina (A), Perugia (B) e Casertana (C): gli accoppiamenti sono stati definiti in base ai piazzamenti (le migliori giocano in casa contro le peggiori) e saranno ancora gare secche (al termine dei 90’ passa la meglio classificata).



Ecco il programma del secondo turno:



GIRONE A



TRIESTINA-GIANA



ATALANTA U23-LEGNAGO





GIRONE B



PERUGIA-RIMINI



PESCARA-JUVE NEXT GEN





GIRONE C



CASERTANA-CERIGNOLA



TARANTO-PICERNO





FASE NAZIONALE PRIMO TURNO - Martedì 14 e sabato 18 con le sei qualificate entrano le terze, ovvero Vicenza (A), Carrarese (B) e Benevento (C), più il Catania (vincitore della Coppa Italia): sono sfide di andata e ritorno tra le teste di serie (le quattro che entrano più la meglio piazzata tra le qualificate) e le altre cinque; in caso di parità (senza supplementari) passa la testa di serie. Martedì 21 e sabato 25 alle cinque qualificate si uniscono le seconde Padova (A), Torres (B) e Avellino (C): regolamento come nel primo turno con quattro teste di serie.