Si completa il quadro dell'andata del secondo turno della fase nazionale deicon, originariamente in programma con le altre gare ieri sera ma rinviata a stasera a causa del maltempo. Di seguito il tabellino:: Confente; Cuomo, Golemic, Sandon; Talarico, Tronchin, Ronaldo, Costa; Della Morte; Pellegrini, Ferrari. All. VecchiDonnarumma; Capelli, Delli Carri, Faedo, Villa; Fusi, Crisetig, Varas; Liguori, Bortolussi, Valente. All. Oddo

Il Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale si articolerà attraverso 4 incontri in gare di andata e ritorno. Le società “teste di serie” disputeranno la gara di ritorno in casa. Le società che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla Fase della Final Four. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso alla Fase della Final Four le società che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso alla Fase della Final Four la società “testa di serie”, ai sensi delle disposizioni del Regolamento.

Juventus Next Gen-Carrarese 1-1 - 20' Savona (J), 71' Capezzi (C)Catania-Avellino 1-0 - 71' Cianci (C)Benevento-Torres 1-0 - 22' Talia (B)Vicenza-Padova (domani ore 20.30)Catania/Avellino - Vicenza/PadovaJuventus Next Gen/Carrarese - Benevento/TorresCatania/Avellino/Vicenza/Padova - Juventus Next Gen/Carrarese/Benevento/Torres