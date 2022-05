La fase del girone dei playoff di Serie C è passata agli archivi con diversi risultati che hanno. Tra le eliminazioni più sorprendenti sicuramentee quella(poi eliminato dalla Virtus Entella nel secondo turno). Da sottolineare anche la piccola impresa della, che dopo aver eliminato il Piacenza ha, che aveva a disposizione due risultati su tre, per accedere alla fase nazionale.Ora inizia la parte più ardua del cammino delle squadre qualificate, che si giocheranno il passaggio del turno su, con le teste di serie che avranno accesso al turno successivo in caso di parità al termine dei 180 minuti regolamentari. Le squadre che si sono qualificate alla fase nazionale dopo aver superato i turni del girone sono:(testa di serie nel sorteggio in quanto miglior piazzata della prima fase),, cui si aggiungono(quarto il Renate che beneficia del fatto che in finale di Coppa Italia fossero presenti due squadre del Girone A già qualificate).Il sorteggio, andato in scena nella tarda mattinata di oggi, ha sancito le sfide del primo turno della fase nazionale, con le teste di serie che avranno anche il plus di poter giocare la sfida di ritorno tra le mura amiche del proprio stadio. Questi i match:. Certamente affascinante il confronto tra il Delfino e i Leoni del Garda, reduci da ottime stagioni in campionato e tra due club di blasone come, che si giocheranno ad armi pari la possibilità di superare il turno. I match di andata sono in programma per domenica 8 maggio, mentre il ritorno è fissato per giovedì 12. I playoff versione 2022 stanno entrando nel vivo, conche osservano sornione, in attesa di capire chi si qualificherà al turno successivo, che rappresenta l'ultimo ostacolo per poter accedere alla Final Four.